這些數字代表什麼？

每次滑PTT、FB總會看到在政治、時事議題下有網友留言「1450工作了」、「憨粉別鬧了」，近期又看到「好的！塔綠班」等流行語出現，雖然知道這些是網友替藍綠支持者取的代號，但由來究竟為何，吸引許多人好奇，尤其近日民眾黨立委高虹安大唱「塔綠班之歌」提及「綠畜」引爆民進黨支持者的怒火，也讓這些政治流行語掀起熱議。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，各種形容藍綠支持者的代號，替你解答這串數字密碼代表什麼？各種代稱其實都是有起源的！

網友熱議「民進黨支持者」代稱

NO.5 綠畜

近期因為民眾黨立委高虹安在朱學恆直播中大唱「塔綠班之歌」，歌詞提及「綠畜」引爆網友怒火，更拉抬「綠畜」一詞的聲量，事後高虹安道歉自己未挾帶任何惡意，隨後朱學恒也製作四種語言的道歉圖卡，寫道「像綠畜道歉」，自稱是「向世界各地」道歉。

NO.4 綠共

「綠共」一詞是自中國共產黨延伸而來，在2018年市長選舉被廣泛使用，主要是用來泛指民進黨陣營的網軍或是支持其論點的人物，網友認為這種推崇特定人物、打擊異己論點的態度像是共產黨一樣，但也有部分網友認為，若是真的符合共產產黨的治國風格，基本上各種罵政府的詞都不會出現或是廣傳，直言是不符事實的貶低。

NO.3 塔綠班

近期熱議的國際新聞莫過於塔利班神學士掌握阿富汗政權，不少網友戲稱民進黨與其網軍為「塔綠班」，揶揄他們隨時準備對意見不合的人出征。時事網紅朱學恆邀請媒體人黃暐瀚、立委高虹安合唱由她創作的「塔綠班之歌」也引來不少批評，遭轟是製造仇恨。

NO.2 817

「817」泛指2020年總統大選投給蔡英文的人，蔡英文當年以得票817萬0231票當選，也成為「英粉」的代稱，許多網友也會自稱「817」，但今年因為本土疫情爆發、台灣疫苗短缺等狀況，網路上出現許多「後悔當817」、「身為817我先道歉」等討論，讓817的討論聲量更勝於2020年蔡英文當選。

NO.1 1450

網路使用者應該對「1450」不陌生！只要是政治相關討論總會看到「1450」的出現，先前台北市長柯文哲與夫人陳佩琪也因把批評者概括成「1450」引發退讚潮，「1450」是源自於農委會編列1450萬預算，雇用小編來澄清不實報導，當初消息一傳出便吸引各方砲轟是拿人民納稅錢養網軍，也讓這個詞自2019年開始成為民進黨網軍的代名詞。

網友熱議「國民黨支持者」代稱

NO.5 552

「552」的由來跟「817」概念相同，當年韓國瑜以得票552萬2119票落選，泛指在2020年總統大選投票給韓國瑜的人，現在除了國民黨支持者會用「552」自稱之外，也有許多網友至今仍然不斷將韓國瑜的552萬票拿出來討論，直呼「552真的就是藍營支持者」、「韓國瑜把藍營支持者都號召出來了」。

NO.4 蛆蛆

「蛆蛆」是PTT上的常用用語，指的是支持國民黨的鄉民，與支持民進黨的「吱吱」對應，大多是政黑版或八卦版的鄉民在使用的代稱，起源在於早期稱呼藍營鄉民為「病畜」後來又被病畜身上的蛆取代，故延伸出「蛆蛆」這個代稱，還有一個說法是比起綠營支持者，藍營活力不足，更像是緩慢蠕動的蛆，現在「蛆」這個形容詞也隨著前面加掛的顏色不同，形容各政黨支持者的代稱。

NO.3 喜韓兒

喜韓兒有著嘲諷的意味存在，意指前高雄市長韓國瑜的死忠支持者，不論是非對錯一律無條件支持，甚至鬧出不少笑話，更有許多「激動姐」、「一柱擎天姐」順勢爆紅，甚至有些支持者會出言挑釁，也讓多數網友對於部份支持者趕到反感，因此取了音似喜憨兒的「喜韓兒」來形容這群人。

NO.2 藍蛆

藍蛆的由來跟「蛆蛆」相似，「藍蛆綠吱」也是出自PTT劃分藍綠支持者的稱呼方式，有資深鄉民解釋，深藍民眾總是喜歡呼喊偉大的祖國，所以被稱作藍蛆，至於對應的「綠吱」則是綠營支持者在當時國台辦主任陳雲林訪台時跳上車，被酸是深山野猴，才有「綠吱」用法，資深鄉民也特別強調「藍蛆綠吱」才是正確用法。

NO.1. 憨粉

「憨粉」是由前高雄市長韓國瑜的支持者「韓粉」延伸而來，從2018年韓國瑜出選高雄市長吸引一群死忠粉絲，由於當時有許多不理智的韓粉，讓許多網友對韓國瑜的支持者感到反感，後來許多政治立場不同的網友會戲稱「韓粉」是「憨粉」，而後也成為國民黨支持者的代稱。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月29日至2021年09月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『藍綠粉絲支持者代稱』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」