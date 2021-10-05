中國常駐聯合國代表團網站5日消息，第76屆聯大三委美東時間4日繼續一般性辯論。針對美國、德國等就涉疆、涉港、涉藏問題的｢錯誤言論」和｢攻擊抹黑」，中國常駐聯合國代表張軍大使當場嚴厲駁斥，強調中方堅決反對個別國家濫用聯合國平台蓄意挑起對抗，藉人權問題干涉中國內政，正告美國趁早收起傲慢與偏見，不要在錯誤的道路上越走越遠，更不要知錯不改、錯上加錯。

張軍表示，美國出於政治動機編織罪名，製造謊言，對中國進行無理指責。所謂新疆存在｢種族滅絕」，這是美國上屆政府惡意炮製的｢世紀謊言」。面對這一赤裸裸的政治陰謀，美方今天居然全盤繼承，繼續走著｢謊言外交」的老路。謊言重複一千遍還是謊言。無數鐵一般的事實證明，美方的說法毫無依據，完全是出於政治動機，根本目的是搞亂中國，阻撓中國的發展，中方對此堅決反對、完全拒絕。

張軍指出，國際社會真正需要關注的恰恰是美國的人權狀況。美國選擇性地忽視印第安人血淚史、黑人奴隸剝削史，企圖將黑暗的過去埋葬在歷史當中。在美國，白人至上、歧視非裔、仇恨亞裔、｢伊斯蘭恐懼症」等極端思潮氾濫不止，釀成數不勝數的悲劇。美國政府消極抗疫，眼睜睜看著70萬國民死於新冠肺炎疫情，還大搞疫情政治化、汙名化，企圖轉移國內矛盾，拖累全球抗疫合作。

張軍強調，美國動輒以民主和人權捍衛者自居，事實上卻是民主和人權的最大破壞者。美國僅憑一瓶洗衣粉、一份假情報就肆意發動戰爭、屠殺平民，將炸彈投向無辜的婦女、兒童和弱勢群體，導致民不聊生，流離失所。美國打著民主、人權的幌子濫用單邊制裁，打壓外國企業，破壞國際經貿合作，損害開發中國家權益，持續、系統性侵犯相關國家人民基本人權，人為製造人道災難。

張軍指出，如果美國真的關心人權問題，就該放棄雙重標準和選擇性失明。為什麼不去看看加拿大寄宿學校中原住民兒童的遺骸？為什麼不向濫殺阿富汗平民的盟國士兵追責問責？為什麼對歐洲國家普遍歧視和迫害穆斯林的行為緘口不言？

張軍強調，世界需要對話而不是對抗，各國應該選擇合作而不是製造分裂。正告美國及其追隨者們趁早收起傲慢與偏見，不要在錯誤的道路上越走越遠，更不要知錯不改、口是心非、錯上加錯！希望美國迷途知返，回到對話與合作的正確軌道上來，為促進和保護人權做點實事、辦點好事。

在當天聯大三委會議上，厄立垂亞、圭亞那、象牙海岸、烏拉圭、納米比亞、辛巴威、寮國等發言呼應支持中方立場，反對將人權問題政治化，反對搞雙重標準，反對製造政治對抗。呼籲各方恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，堅持多邊主義和團結協作，通過建設性對話與合作促進與保護人權。

古巴、敘利亞、白俄羅斯、衣索比亞、北韓等發言對美無理指責表達強烈不滿，堅決反對藉人權問題干涉內政。