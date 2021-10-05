美國時間周一，臉書旗下社群軟體陷入全面癱瘓困境，包括Facebook、instagram、WhatsApp與Messenger等軟體都無法使用，造成全球超過30億用戶受到影響，目前官方並未正式說明事發原因。有專家透露，可能是域名系統（DNS）的設定出現故障，導致臉書各項服務的IP完全斷線，此外有資安專家認為，臉書內部員工出狀況的可能性極大，甚至有媒體曝光疑似是臉書員工誤刪關鍵資料的照片，直指因人為疏失導致大量路徑遭破壞，進而全面當機。

華爾街日報指出，從臉書內部信可以發現，總公司遲遲無法向員工說明造成當機的詳細狀況與原因，顯示內部溝通系統在當機之際跟著失靈。紐約時報科技記者Sheera Frenkel也在個人推特上爆料，有臉書員工向他透露，公司連刷卡系統都無法運作，員工識別證因此失效，無法評估此次當機的影響程度。

由於官方尚未公開造成大當機的原因，導致外部傳聞四起，英國每日郵報就發布疑似是臉書員工誤刪重要資料的照片，直指是因為內部員工疏失，誤刪大量系統路徑，才導致全面癱瘓的慘況。

路透社則引述不具名資安專家的說法強調，這次的災難很有可能是臉書內部的問題，且存在人為蓄意破壞的可能性。另外，哈佛大學伯克曼克萊茵網際網路與社會中心主任Jonathan Zittrain則點出，臉書基本上是把鑰匙反鎖在車子內，造成嚴重當機情形發生。

臉書屋漏偏逢連夜雨，近期才有內部吹哨者Frances Haugen向媒體爆料，臉書放任假消息流竄，將利益置於安全之上，並透過修改演算法助長線上言論兩極化，造成群眾彼此分化，社會對立更為嚴重。Frances Haugen周二將參加參議院舉的一場保護兒童網路安全的聽證會，敦促美國國會對臉書等社群軟體提出監管。

即使臉書隨即發聲明否認相關指控，但一連串爭議已經形成龐大輿論壓力，並衝擊臉書股價，從9月開始臉書累積跌幅已超過10%，此時再爆發旗下軟體全面癱瘓的問題，臉書股價周一重挫近5%，執行長Mark Zuckerberg身價也在數小時內暴跌60億美元（約新台幣1780億）至1216億美元（約新台幣3.4兆）。