疫情趨緩，疫情指揮中心昨(4日)宣布，維持二級警戒至18日不降級，但口罩政策將逐步鬆綁，有網友好奇詢問，「如果口罩政策鬆綁，你還會戴口罩嗎？」貼文一出引起鄉民論戰。

根據中央流行疫情指揮中心的公告指出，今(5日)起民眾到山林、海濱活動，以及農林漁牧工作者在空曠處可不必戴口罩，但須隨身攜帶，為此一名網友在PTT表示，看到新聞好像有地方政府討論鬆綁口罩，並詢問「如果口罩鬆綁你還會戴口罩嗎？」。

原PO認為，如果口罩政策鬆綁，感覺疫情會再爆發，並指出新加坡、英國、以色列，跟其他國家已經示範很多次了，因此感到擔憂。

貼文一出引起網友討論，「搭乘大眾運輸工具還是會戴」、「會，又不是每個人都打了疫苗」、「會欸，因為感覺還是有隱形傳播鏈」、「會啊，除非疫情結束」、「人多的地方還是會戴著」。另一派網友則表示，「解禁的話上班就不戴了，真的悶死」、「太熱就不戴」、「戶外就不戴了」、「不會，本來就該回歸正常生活」。