大陸央視新聞用戶端5日報導，中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭大使當地時間4日在人權理事會第48屆會議發言，宣介｢全球發展倡議」，呼籲構建全球發展命運共同體。陳旭表示，當今世界面臨的全球性挑戰層出不窮，人們對和平發展的期待更加殷切。各國應踐行真正的多邊主義，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，加強國際合作，團結應對各類挑戰。

陳旭強調，發展是解決一切問題的總鑰匙。呼籲各國堅持發展優先，堅持以人民為中心、以行動為導向，堅持普惠包容、創新驅動、人與自然和諧共生。習近平主席在今年聯大一般性辯論中提出｢全球發展倡議」，呼籲國際社會加快落實2030年可持續發展議程，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，構建全球發展命運共同體。中方願與各方共同推動這一倡議，助力國際發展事業不斷向前邁進，造福各國人民。

陳旭指出，和平與安全是促進和保護人權的基本前提。為實現持久和平、促進和保護人權，各國應恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，堅持不干涉內政原則，不應將自己的意志和模式強加於人。堅持通過政治對話化解分歧，不能動輒訴諸武力或以武力相威脅，更不應打著｢民主｢｢人權」旗號進行軍事干涉。要統籌應對傳統和非傳統安全威脅，消除產生危機的根源，使所有人在一個持久和平、普遍安全的世界中充分享有人權。