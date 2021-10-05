泰福-KY(6541)在美國時間10月4日接獲FDA來函通知，向美FDA遞送第二張藥證申請已正式接受申請。現在，泰福生技有兩張藥證申請在FDA內審理，而泰福生技也是目前台灣唯一有兩張藥證申請獲美國FDA接受審理的生物藥公司。

泰福指出，這項消息對於公司來說是個重大里程碑!因為目前有兩張藥證申請進入美國FDA，若一切順利，泰福可以預期明年會有兩項產品TX01及TX05取得藥證!

泰福指出，公司是在8月2日向美FDA遞送公司第二個發展中之生物相似藥產品TX05(原廠參考藥Herceptin)的藥證申請。TX05主要是乳癌治療用藥，其三期臨床試驗於今年二月解盲成功，也因為試驗結果極佳，已經於上個月採線上舉行的國際重量級醫學專業組織-歐洲腫瘤醫學會ESMO中發表，廣受好評。

依照IQVIA數據，Herceptin美國市場2020年銷售額約為23億美元。