共機昨天有56架侵擾我西南空域，再創紀錄。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣一定要警覺，中國愈來愈過分，國人要自強，一定要增強自己團結一起，增強國力，想要併吞台灣的國家才不敢輕易動武，唯有自助，才有人助。

共機侵擾西南空域連續4天高達149架，10月1日有38架共機擾台，豈料2日39架，3日則有16架。到了昨天則有56架次，再創單日侵擾最高紀錄，其中日間包括34架次殲-16、2架次蘇愷-30，及2架次運8-反潛機及2架次空警-500，12次架轟-6；到了夜間則有4架次殲-16。

對於共機擾台不斷，台灣要如何因應，蘇貞昌今赴立院備詢前表示，台灣一定要警覺，中國是愈來愈過分了，世界也都看到中國一再侵害區域的和平，對台灣的壓迫，所以民主陣營的國家都提出警告。

蘇貞昌說，國人要自強，也看到蔡總統一直支持國軍，一定要增強自己團結一起，增強國力，想要併吞台灣的國家，才不敢輕易動武，唯有自助才有人助。