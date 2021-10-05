看來天使隊大谷翔平即將追隨前輩鈴木一朗的腳步拿下美聯年度MVP了，大聯盟累積超過70位日本球員，鈴木一朗是唯一囊括新人王與MVP的日本人（同一年獲獎）。大谷是2018年美聯新人王，因此他將在今年追平朗神的偉大紀錄。雖然MVP獎項要到11月才揭曉，美國的賭盤莊家幾乎確定美聯MVP是大谷翔平了。

依據《Sports Betting Dime》統計，今年開季前MVP頭號熱門是「神鱒」卓奧特(Mike Trout)，賠率為1賠2，大谷翔平是1賠23，兩人差得很遠。

開季短短一個月，也就是4月下旬賭盤莊家發現大谷這個人不簡單，他的賠率迅速縮小至1賠11。沒想到5月中旬，卓奧特小腿受傷危及球季，賠率慘跌到1賠10，大谷則是狂飆至1賠1.3，一躍成為頭號熱門。

這期間藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)愈打愈猛，打擊率、全壘打、打點都如洪水暴漲，他的賠率在6月中旬與大谷「黃金交叉」衝到1賠1。

然而在7月時大谷發狂在明星賽前打到33轟，他的賠率暴衝至3賠1，也就是賭客下注300元，拿回本金之後只能贏100元，成為唯一「買多賠少」的人選。

到了9月初勝負已分，大谷的賠率成為誇張的60賠1，下注6000元只能贏100元，小葛瑞洛慘跌到1賠15。最後球季結束，大谷的賠率停在100賠1，無論有沒有看過棒球的人，看這個賠率都知道今年美聯MVP會是誰了。