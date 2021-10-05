台北國泰萬怡酒店振興商機推出出一系列住宿禮遇及餐飲優惠，不限實體或數位綁定，最高可加碼折抵25％。即日起至11月30日止於官網訂房，不分平假日使用振興券入住，不限專案滿千即可加碼抵200元，每晚限折抵一次，選擇一泊一食住宿專案，最高可省下原價2560元的MJ Kitchen自助晚餐兩客，數位綁定國泰世華信用卡再享客房升等禮遇。

國泰萬怡酒店館內MJ Kitchen亦已回歸營運，推出雙主題菜色「鮭魚宴x燒烤季」，10月8日起雙人以上用餐，即可享原價75折，加入會員可再免一成服務費，消費滿千再送200元抵用券，每位最低810元起。

為讓消費者彈性使用振興券，台北國泰萬怡酒店自10月8日至11月30日止於官網訂房並使用振興五倍券、國旅券或台北熊好券擇一入住，滿千即可現抵200元，不限平假日任一住房專案皆可抵用，每晚限加碼折抵一次，如於官網選擇「Experience一泊一食」住宿專案，不需再付原訂專案每晚加價200元，即可享用原價2560元的MJ Kitchen自助晚餐兩客。選擇「Stay & Dine怡享好時光」住宿專案，不需加價即可在房內享受松露蒜香蒸龍蝦、招牌烤豬腿和紅酒燉牛肉等美食，每晚限量，訂完為止。而於活動期間辦理入住時，出示數位綁定國泰世華信用卡APP畫面，即享升等至卓越客房禮遇，在房內遠眺台北101及市區夜景，享受市區小旅行。

回歸市場營運的 MJ Kitchen，主打雙主題菜單「鮭魚宴x燒烤季」，即日起開放午、晚餐訂位，集結鮭魚饗宴及燒烤美味，包含鮭魚幽庵燒、鮭魚鬆炒飯、原味烤鮭魚、酸甜烤肋排、招牌烤豬腳以及韓式烤肉飯等佳餚輪番上陣，另冷菜區、日本料理區、海鮮吧、熱食區、現切現煮區及甜品區等提供數十道美味佳餚，同時啤酒及春一枝冰棒仍持續供應中。

而MJ Kitchen即日起提供振興搶先價8折優惠，現場加入會員，每位最低864元起，不用等振興券也可以大啖美味。10/8起憑實體或數位振興五倍券，兩人以上用餐享75折優惠，會員可再免一成服務費，每位最低810元起。憑發票金額滿千再贈200元餐飲抵用券，三個月內使用完畢，開放抵用外帶品項。國泰世華數位綁定信用卡卡友，則獨享四人同行一人免費優惠，服務費以原價另計，每餐期限量十組，最高現省1280元。