副總統賴清德今天表示，由於世界各國已陸續鬆綁防疫管制，經貿活動持續增溫，他相信今年台灣的經濟仍然可以穩健成長。呼籲所有投資者，在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，一定要加碼投資台灣。為台灣創造多贏、互利、共好的局面，讓新常態下的經濟復甦之路走得更為平順。

賴清德今天上午以錄影方式為「2021世界投資者週聯合論壇」致詞時指出，根據台灣金融研訓院今年最新的調查，台灣民眾對金融服務和商品完全不了解的比例高達3成6，稍微了解的也只有3成7，且整體金融素養偏低的民眾更將近8成。如何提升台灣民眾的金融理財素養，已經成為政府與民間教育機構不得不正視的重要課題。

他說，這次COVID-19疫情對全球的衝擊既深又廣，不僅加速、加大了全球產業供應鏈的重組，改變世界經濟板塊的結構，也改變了人類的生活和消費型態，而這些改變，對台灣來說，既是挑戰，也是機會。

由於世界各國已陸續鬆綁防疫管制，經貿活動持續增溫，因疫情而帶動的宅經濟、遠距商機及數位轉型商機依然保持相當的動能，加上出口暢旺、投資強勁等有利因素，他相信今年台灣的經濟仍然可以穩健成長。

面對後疫情時代因疫病傳染、極端氣候、地緣政治衝突等不確定因素，再加上工業4.0帶來的衝擊，賴清德認為台灣未來唯有持續創新產業價值、進行多元經貿布局、提升投資動能、發展永續能源，才能夠在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，搶奪先機，迎接新局。尤其在美中對抗不斷加劇的經貿結構下，多元布局越來越重要。

他說，蔡總統上任後，不斷透過相關政策，讓台灣的生產據點與市場不要過度依賴單一國家，讓貿易夥伴與投資地點更多元布局，其中，申請加入CPTPP，就是台灣全球經貿布局中非常重要的一步。目前主要會員國對台灣申請加入CPTPP都持有正面的評價，國發會也評估，如果台灣能順利成為CPTPP會員國，對台灣GDP最高將有2％的貢獻。

台灣位於亞太經貿樞紐，人才素質優良充沛，創新動能強勁，加上具有智慧財產權、資安保護完善等優越條件，他呼籲所有投資者，在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，一定要加碼投資台灣。

另外，面對國際減碳與永續發展的趨勢，賴清德表示，政府也正以展綠、增氣、減煤、非核為方向積極推動零碳再生能源的發展，務必要將減碳挑戰化為產業投資、創造就業的新機會，為台灣永續發展找出新方向。

他擔任行政院長時，核定了「綠色金融行動方案」，他說，在政府與業者共同努力下，目前已經展現初步成果。2020年底彭博社的調查，台灣企業在「ESG揭露透明度」方面，高居全球第三，超越香港、南韓、新加坡與日本。截至2021年7月底，國內投信發行22檔ESG主題基金，規模也超過新臺幣1千億元，而綠色債券發行累積已經高達65檔，總額突破新臺幣1700億元。

他希望大家為後疫情時代的經濟發展，積極發揮影響力，投資台灣、協助台灣克服各種挑戰，成功轉型，為台灣創造多贏、互利、共好的局面，讓新常態下的經濟復甦之路走得更為平順。