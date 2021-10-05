金門縣警局盧姓員警，2019年前在新北市警局土城分局服務期間，8次在派出所辦公室內或其他警員之寢室內竊取他人財物；刑事部分他遭判刑1年2月，緩刑5年確定，行政究責部分，懲戒法院第一審將他判決休職1年。可上訴。

懲戒法院認為，盧男的行為將使公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，嚴重損害政府之信譽，為維護公務紀律，自有懲戒之必要，他破壞警政紀律，判決休職1年。