員警多次偷竊獲緩刑宣告 判休職1年懲戒 09:332021/10/05 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣警局盧姓員警，2019年前在新北市警局土城分局服務期間，8次在派出所辦公室內或其他警員之寢室內竊取他人財物；刑事部分他遭判刑1年2月，緩刑5年確定，行政究責部分，懲戒法院第一審將他判決休職1年。可上訴。 懲戒法院認為，盧男的行為將使公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，嚴重損害政府之信譽，為維護公務紀律，自有懲戒之必要，他破壞警政紀律，判決休職1年。 通姦無罪 釋憲男再求償遭打臉 昔陳其邁批落漆 昨高巿贊助台電女排 #1年 #休職 #緩刑 #懲戒 #員警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金成立20年 新總部落成啟用 04:102021/10/05 財經焦點 專家傳真－2022是好（虎）年 04:102021/10/05 專題周報 大谷46轟結束賽季 外卡對戰登場 04:102021/10/05 運動天地 法警酒後騎車撞傷人 判降級懲戒 08:502021/10/05 社會 CIP風場首座水下基礎完工 04:102021/10/05 產業特刊 溫昇豪談金鐘得失心別太重 04:102021/10/05 娛樂新聞 魷魚遊戲夯 國銀紛推解任務拿獎 04:102021/10/05 投資理財 老大哥風範 國壽領頭接軌IFRS17、減碳 04:102021/10/05 財經要聞 3惡煞新港奉天宮前砍人 還拜拜吃海鮮慶功遭羈押 07:582021/10/05 社會 騰輝前三季業績 年增近六成 04:102021/10/05 證券．權證 華興湯石 9月業績有亮點 04:102021/10/05 證券．權證 社會熱門新聞 800萬保時捷保固過期漏油 男衝展場狂噴20次「X你娘」 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 堆高機「牙叉」停半空中 機車撞上直戳騎士頭部 2人慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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