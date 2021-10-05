新北蘆洲黎姓男子2019年底在板橋動物之家認養貓咪「茶茶」，由女友飼養，為威脅女友復合，8月17日趁女友不在家，以滾燙熱水澆淋「茶茶」，造成「茶茶」死亡，動保團體籲修法加重施虐者徒刑，新北市長侯友宜日前在臉書發文力挺，新北市動保處也檢討精進認養制度，民眾認養前須提供環境照片及第2聯絡人，以利後續追蹤確保動物狀況。

動保處表示，新北市轄內有8所公立動物之家，每年認養犬貓數達4千餘隻， 民眾認養前須上生命教育課程，動保處除使用電話追蹤抽查認養人，結合志工建立認養前評估及後續追蹤關懷制度，現在再精進認養評估方式，認養前民眾須提供飼養環境照片，尤其認養貓咪，還需確認家裡窗戶是否有安全鎖，如未提供環境照片、第2聯絡人，就無法順利認養，所有認養出去的動物，志工會透過動物之家官方line或電話追蹤方式了解動物近況，並幫助新手飼主建立正確飼養觀念。

板橋動物之家獸醫師黃亭瑄表示，民眾第一次養貓對於飼養照護還不是很熟悉，工作人員會在認養前與飼主訪談評估，評估為「綠燈」 可以認養，「 紅燈」不能認養，「黃燈」則增加認養後追蹤頻率，飼主須透過動物之家官方line帳號，定期回傳飼養照片，並隨時反映照護問題，避免動物認養後不適應情形。

動保處表示，為建立飼主正確飼養觀念，各動物之家辦理認養作業前，民眾皆須完成生命教育，內容包含動物訓練、飼養及照料方式、動物疾病衛教、動物保護相關法規及相關飼主責任宣導，並填寫認養前訪談評估表，經工作人員評估飼養環境及照護觀念皆符合標準，簽訂認養切結書後才可辦理認養程序。也歡迎民眾加入動物之家志工行列，協助動物之家認養後續追蹤關懷服務，提供飼主及毛寶貝全方位照顧。