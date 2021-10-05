南投縣長林明溱本屆任滿，對此，國民黨南投區立委馬文君表示，感謝林明溱近七年來的努力，致力於為南投建設並開發五大產業園區，接下來自己也會以行動整合資源，打造南投優質農業品牌，「南投縣的未來，馬文君準備好了」！

馬文君今表示，感謝林明溱近七年來的努力，致力於為南投建設並開拓財源，在南投市、草屯鎮、埔里鎮等地開發五大產業園區，未來估計可為公庫帶進42億元收入，開發效益逾123億元，相信在後疫情時期，五大園區將創造廣大就業人口、帶動觀光經濟發展，南投縣繁榮可期。

對於南投縣的期許，馬文君直言，南投縣是農業大縣，也是觀光首都，這片土地更匯聚著文創藝術工作、傑出的農民、友善的觀光從業人員，未來，自己將以行動整合資源，在五大園區注入南投地方特色、文化訴求、創意行銷、平台通路發展，打造南投優質農業品牌，開拓旅遊伴手產品市場，擴大對外行銷。

馬文君指出，讓南投縣的建設發展一棒接一棒，讓南投農業、觀光、文創欣欣向榮，「南投縣的未來，馬文君準備好了」！