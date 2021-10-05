第56屆電視金鐘獎在2日晚間圓滿落幕，討論高峰落在21時致敬已故藝人，以及李銘順以《做工的人》奪下迷你劇集男主角，在典禮如火如荼的進行之時，另一場戰爭也正開打，脫口秀演員龍龍控訴博恩員工老K脫稿演出、舞台霸凌，當事人老K在晚上20時發布回應影片，引起3155筆討論，超越金鐘獎的討論聲量，整體聲量來看喜劇圈內鬨聲量更勝金鐘56的討論。

金鐘56聲量高峰落在《做工的人》！李銘順、薛仕凌奪迷你劇集男主、男配角

老Ｋ轟龍龍「喜劇圈毒瘤」創聲量高峰！超越任立渝播氣象

也讓這個星光熠熠的夜晚多了許多砲火，社群、論壇上不只有金鐘獎的討論，也多了各種對於龍龍、老K事件持正反意見的網友表達看法，其中雞排妹也對於此事發聲更引起不少網友關注，網友翻出雞排妹與龍龍是同一個經紀人狂酸「感覺知道些什麼了」，但也有網友力挺龍龍湧入老K的FB砲轟「簡單來說 就是你討厭龍龍 今天就是故意要槓上他」、「帶個風向說是對藝術的堅持，厲害了」、「所以是私人恩怨拿出來公開講？道歉也沒跟龍龍道歉 有夠沒誠意」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月02日

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金鐘56、喜劇圈內鬨』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。