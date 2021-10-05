秋風送爽的莒光湖畔，共享午后的浪漫與悠閒。（李金生攝）

金門縣府觀光處主辦，集結台灣15部排隊「幽靈餐車」、金門地區20多家特色攤商的「湖畔野FUN市集」將於10月9日至11日（14：00-21：00）在風光明媚的莒光湖登場。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處主辦，集結台灣15部排隊「幽靈餐車」、金門地區20多家特色攤商的「湖畔野FUN市集」將於10月9日至11日（14：00-21：00）在風光明媚的莒光湖登場，迎接鄉親和遊客徜徉湖光水影，共度悠閒美好時光。

觀光處說明，市集活動每日放送野餐墊、充氣式靠枕墊、金獅影城同行券等限量禮品。10／10下午14時30分及15時分別有2場「快閃送好禮」活動，送出金湖飯店住宿券及快開帳篷等好禮，詳情可上facebook「金門觀光逗陣行」粉絲專頁查詢。

「湖畔野FUN市集」邀請縣府相關單位、金城鎮公所、廈門銀行、昇恆昌金湖飯店及風獅爺購物中心共同協辦，集結台灣15部排隊「幽靈餐車」、在地20多家包括輕食、手作、文創、設計等特色攤商共襄盛舉。

活動現場由白色野餐發起人「璐露野」負責佈置，雙十假期的莒光湖畔公園將化身洋溢鄉村風情的野餐綠地，屆時也會安排小朋友最喜愛的蜈蚣座體驗、魔術表演、泡泡互動、草地音樂會，同時還有立式划槳開放體驗，內容設計多采多姿。