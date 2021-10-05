泰國清邁和南奔府連接的道路兩旁，栽種了900多棵已經做過佛教儀式的具翼龍腦香樹，然而本月1日卻突然一陣雷擊，導致10多棵超過20公尺的樹倒下，壓毀100多戶民宅、41根電線桿，甚至波及當地寺廟，由於不久前才有男女裸身在古樹下拍攝「野戰片」，當地居民認為，就是他們觸怒了神靈，才會有災禍發生。

根據《泰國頭條新聞》報導，本月1日當地突然雷鳴閃電不斷，造成10多棵巨大的古樹倒塌，不但有100多戶民宅、41根電線桿、8根高壓電線桿因此受損，甚至連知名寺廟都慘遭波及，是當地近百年來最大的災害受損事件，由於這些古樹對居民們來說有很深的宗教意義，所以他們相當氣憤，認為是前陣子有人在古樹下拍攝「野戰片」，才導致災禍發生。

警方透露，日前泰國網路流傳一段男女在古樹下激戰的影片，並在成人平台「Onlyfans」上販售完整版，還被發布在需要繳費才能進入的情色影片分享群組，調查後發現，這段影片大約在2個月前就已經出現，而影片的拍攝時間尚不清楚，但可以推測是在政府宣布加強防疫政策和宵禁的期間拍攝，因為該路段原本車流量很大，但拍攝當時旁邊並沒有任何車輛經過。

警方表示，雖然已經掌握群組收費帳號，但帳號主人卻稱自己只是收到他人的指令、幫忙開戶而已，目前仍在全力調查影片拍攝者，和下令開戶的背後主使者。