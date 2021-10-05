中國常駐聯合國代表團5 日消息，第76屆聯合國大會第五委員會常會4日開幕，中國常駐聯合國代表張軍批評｢某會費大國」不顧廣大會員國一再呼籲仍長期欠費，這是造成聯合國流動性危機的主要原因。中方呼籲會員國、特別是會費大國及時、足額、無條件繳納聯合國會費，履行對聯合國的各項財政義務，以行動兌現承諾，保障聯合國正常開展工作並履行授權。

張軍發言就聯合國財政、預算和管理等問題闡述中方立場表示，在剛剛結束的聯大一般性辯論中，各國領導人強烈呼籲加強團結協作，共同應對新冠疫情、韌性復甦、氣候變化等全球性挑戰。堅持多邊主義是國際社會廣泛共識，加強聯合國作用是各國的強烈呼聲。今年是中國恢復聯合國合法席位50周年。

中方始終是多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。習近平主席在聯大一般性辯論中深入闡述中方關於完善全球治理的主張，提出全球發展倡議，反映了國際社會特別是發展中國家的共同期待。

張軍強調，維護聯合國作用需要所有會員國都體現負責任態度，履行應盡義務。財政是聯合國治理的基礎和重要支柱。當前聯合國財政狀況仍令人堪憂。盡管廣大會員國一再呼籲，祕書長多次致函會員國表達關切，但個別主要會費大國仍然長期欠費，這是造成聯合國流動性危機的主要原因。中國作為聯合國第二大會費與維和攤款國，一向高度負責，及時繳納會費和各項攤款，最近全額繳納了年底前安理會已授權期間所有維和團攤款。中方呼籲會員國特別是會費大國及時、足額、無條件繳納聯合國會費，履行對聯合國的各項財政義務，以行動兌現承諾，保障聯合國正常開展工作並履行授權。

張軍指出，對於本屆五委常會各項重要議題，中方呼籲各方堅持廣泛協商，謀求合作共贏。關於比額，近年來發展中國家比額總體上升，發達國家總體下降。這種情況非常不合理，不符合支付能力原則。中方呼籲發達國家承擔更多財政責任，充分考慮開發中國家的困難和關切。比額計算方法中對開發中國家的寬減只能加強、不能削弱。方案計畫要始終堅持會員國主導地位，充分反映會員國利益與合理訴求。

方案預算要保持合理規模，優先保障發展領域資源，注重實施全面預算績效管理，切實節支增效，做到｢花錢必問效，無效必問責」。各機構、各部門應聚集核心職能，避免不必要的擴張和職能重疊，防止既影響效率，也造成浪費。中方支持審計委員會作為最重要的外部審計機構，充分發揮其獨立監督職能。聯合國還應繼續採取措施，增加發展中國家在祕書處職員中的代表性，切實解決代表性不足國家的關切。

聯大五委是聯合國大會主要委員會之一，負責聯合國行政、財政、預算、管理、人力資源等問題。中國是聯合國第二大會費與維和攤款國。今年五委常會將審議2022—2024年各會員國會費與維和攤款比額，2022年聯合國方案預算、方案計畫、重大基建項目、審計委員會報告、人力資源管理等重要議題。