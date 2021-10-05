48歲日本女星篠原涼子因《派遣女王》一劇大受歡迎，7月她和大24歲資深演員市村正親正式離婚，2個兒子由前夫撫養，然而隨後卻爆出她婚內出軌消息，在已婚期間就和小14歲韓團「超新星」的金光秀交往，讓她女神形象受到打擊，手上的演藝工作陸續喊卡。

據日媒《FRIDAY》報導，篠原涼子被爆料和金光秀戴著同款金色腳鍊，不僅如此，還被挖出2人的舊照，當光秀到日本工作時，他們甚至會住同一棟大樓，種種證據都指向2人關係匪淺，對此雙方皆否認，然而篠原涼子又被曝光和光秀的LINE對話紀錄，能看出她很愛干涉男方的私生活。

消息爆出後，因為沒有獲得證實，篠原涼子的代言廣告仍沒有撤掉，但她始終沒有出來澄清，電視台、廣告商也開始猶豫，原本她正在談的明年（2022）新年度的廣告代言，現在她已被列為觀察階段，原定明年播出的《派遣的品格》續集，目前也已經喊卡。

篠原涼子的戲劇作品喊卡。（圖／翻攝自日網）

篠原涼子的代表作《非關正義》（Unfair），原本也準備在2022下半年推出特別篇，也不敢再找她來演。日本對不倫傳聞一向敏感，由於是主婦觀眾群更是反感此事，因此處理得特別謹慎，篠原涼子曾被封「收視率女王」，如今落到如此下場，讓粉絲都為她感到可惜。