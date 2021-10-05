大陸又有一家百強地產商陷入流動性困境，美元債出現違約，總部位於深圳的花樣年控股4日晚間公告，該公司本應在10月4日付款的2.056億美元的票據未能如期支付。

今年9月14日，標普將花樣年控股的評級展望從「穩定」調整為「負面」。同時，標普確認該公司的發行人信用評級以及其未償美元高級票據的長期發行評級為「B」。

受此影響，花樣年控股美元債價格於9月16日、17日，連續兩日大幅下跌。對此，花樣年控股管理層曾回應稱，公司運營正常，重申已為10月4日到期美元債預留好資金。

據澎湃新聞報導，對於此次違約，花樣年控股方面表示，公司受疫情反覆、行業政策及宏觀經濟等多重因素的影響，流動性出現階段性緊張。目前公司運營秩序正常，各項工作均在有序開展中。

花樣年控股方面並表示，針對該公司面臨的問題，董事會及管理層已就相關事件對公司財務及經營狀況的影響進行了評估，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下，成立了應急小組，正在制定風險化解方案，以期儘快化解階段性困境。