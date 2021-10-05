瞄準防疫再鬆綁後的約會商機，台北昌華酒店宣布即日起至10月31日攜手位於陽明山上「Wonder.land仙境星空夜景景觀餐廳」推出「晶華x仙境之旅」秘境微醺住房專案，兩人入住晶華客房一晚，每晚5980元起，可於Wonder.land仙境專屬浪漫雙人保留席中、暢飲兩小時晶華貴賓專屬特調，包括六款調酒、紅、白、氣泡酒以及八款無酒精特調可供選擇，於高空夜景舉杯暢享為愛戀加溫。專案包含仙境來回專車接駁，獨享尊貴的VIP禮遇。另有翌日早餐買一送一，10月8日起加購高鐵車票可享6折優惠。

「晶華x仙境之旅」秘境微醺住房專案主打的「Wonder.land仙境星空夜景景觀餐廳」位於陽明山嶺頭山莊，擁有270度俯瞰台北盆地的夢幻景致，藍天綠地的高空美景中，還有無邊際水池及峇里島度假飯店風格等設計元素，讓人宛若置身高級度假勝地ㄧ般，其設計巧思與美食飲品的精心搭配，讓仙境成為網美間最熱門的IG打卡熱點，餐廳於平日傍晚和假日往往是一位難求，現場候位的最高紀錄更是高達六個小時，絕美的美景氛圍和餐食，也讓Wonder.land仙境成為戀人告白、求婚的首選。

配合「晶華x仙境之旅」秘境微醺住房專案，Wonder.land仙境釋出專屬保留座位，並規劃出誠意滿滿的「晶華貴賓專屬特調」包括伯爵琴湯尼、西瓜馬丁尼、玫瑰大地、果園、傑克&蘿絲以及Good Night晚安等六款仙境招牌調酒，以及由伯爵茶搭配草莓及葡萄柚的「莓柚葛雷二世」及混合蔓越莓、玫瑰、荔枝及清爽蘇打水而成的「燦爛蘿莉」兩款無酒精特調，搭配紅、白、氣泡酒以及咖啡、茶飲無限量暢飲兩小時，專案包含仙境來回專車接駁，滿滿的尊榮禮遇和微醺飲品為愛戀假期升溫助攻。

為確保房客的衛生安全，台北晶華酒店持續嚴格執行防疫措施，包括於公共區域所有的空調出風口安裝「UVC滅菌空氣清淨設備」，隨時提供顧客安心清淨的空氣品質，大門口配備有美國軍用等級的「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢，全館落實實聯制、出入口均設有全自動酒精消毒機等。客房也嚴守降載規範、管控入住房間數，確保出入消費貴賓以及全體服務同仁的健康與安全。

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