振興五倍券數位綁定前400萬名，即可獲得500元之好食券。近日民眾反映於經濟部中小企業處「振興五倍券專區」之數位綁定數據，仍有好食券名額，但在進行數位綁定後卻未獲得好食券通知。經濟部表示，截至5日上午9時，已達約397.5萬人綁定數位券，代表好食券名額剩下不到3萬份。

經濟部說明，五倍券的系統是以民眾數位綁定順序核發好食券，但數位工具業者端所配發之好食券序號已超過400萬，故目前數位綁定頁面未能顯示獲得好食券，但若扣除退出共同綁定者，實際的好食券領用人數約為397.5萬人，現在綁定仍有500元好食券。

為了方便綁定數位五倍券民眾，能於官網（5000.gov.tw）查詢候補是否成功之狀態，現在可於5日上午時9時起到官網「查詢功能頁面」登錄個人資料後查詢，倘遞補成功者，好食券右方將顯示「恭喜您，您已成功遞補取得好食券」。同時，系統也會在10月6日共同綁定退出截止日後，統一發送簡訊通知獲得遞補好食券的民眾。