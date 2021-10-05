護國神山「玉山」在國慶影片中遭到誤植，台灣另一座護國神山-全球晶圓代工龍頭台積電近期也頻頻躍上版面。全球晶片荒從年初延燒至今，美國政府欲查出車用晶片短缺問題癥結點，傳出美方要求台積電、韓國三星電子、韓國SK海力士與英特爾等晶片製造商在11月8日提交出機密資料，包括客戶名單、庫存狀態、未來生產計畫等等，美國政府這般強硬態度與大動作，不僅引起外界極大關注，甚至可能危及到廠商的技術、營運與商業機密，對此，經濟部長王美花表示「美國請各廠商提交的資料，廠商是自願性質提供，非強迫性」，而王美花的這番話，引起相當大的討論，擔憂若台積電交出機密資料之後，是否可能讓競爭對手獲知台灣廠商的商業機密？

繼5月大停電、險染疫居家隔離 「台積電遭美國迫交商業機密」再創王美花網路聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/04/07~2021/10/03）的統計調查，「護國神山」台積電遭迫交出商業機密資料一事，讓王美花近期內網路熱度暴增，10月2日網路聲量飆增至5119筆，擠進半年內網路聲量第四名，另外前三名分為別為5月14日興達電廠停電、5月18日二度停電、6月5日經濟部員工染疫，王美花啟動居家隔離。

相較於民生用電議題、染疫事件的關注度，這場「護國神山」戰火同樣受到高度熱議。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在 9月23日在白宮舉行的全球半導體峰會上指出，「現階段美國政府需要更多晶片供應鏈的資訊，才能提高透明性找出問題所在」，但畢竟涉及商業機密，極有可能會有廠商不願意交出內部數據該怎麼辦？對此，雷蒙多表示：「我們的工具箱裡有其他法寶能讓業者交出數據，希望別走到這一步，若有必要，我們會這麼做的」，至於是什麼「法寶」，雷蒙多並未進一步說明，目前外界揣測可能會可慮使用冷戰時期的國防生產法(Defense Production Act)，強迫業者呈交出數據。

台積電出手幫政府搶BNT！ 經濟部也能出招助「護國神山」抵美守住商業機密？

相較於美國的「強硬態度、狠招出手」，台積電打算如何因應？台灣政府又能給台積電什麼樣的協助？王美花受訪時表示「如果廠商需要政府協助，政府一定會協助了解，或幫忙探尋有什麼需要溝通」，同時強調「經濟部有掌握此事，確定要提供的資訊是採『自願性質』提供，美國商務部也邀請美國、韓國、台灣等等廠商交換半導體供應鏈問題，並不是針對性。」在這場戰役中，台灣政府能否成為「護國神山」台積電強而有力的後盾，外界都在關注。台積電戰役！ 「機密、侵害、洩漏、政治攻防」成王美花熱門關鍵字

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/09/27~2021/10/03）觀察分析，王美花近一週內的熱門網路關鍵字和台積電事件有非常大的關聯性，包括「機密、祕密、侵害、洩漏、政治攻防」等字詞都在熱搜名單中。前一陣子，台灣疫苗數量不足，台積電和鴻海、慈濟聯手幫政府到國際市場上搶購疫苗，近期內這批BNT疫苗已分批運抵台灣，如今，台積電遇到這般棘手狀況，政府能否也當廠商背後最強、最有力的後盾？就看經濟部如何交涉、居中協調。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月07日至2021年10月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王美花』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。