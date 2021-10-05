中山醫學大學附設醫院、癌症希望基金會及羅氏大藥廠共同舉辦第8屆「捕捉希望」攝影展，病友小琳以「命運掌握在我手中」自拍照片，讓她奪得癌症病友組佳作。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

54歲的肺癌病友小琳（化名）兩年半前確診罹癌，治療期間家人陪伴支持重燃她求生勇氣，她在醫護鼓勵下參加第8屆「捕捉希望」以「命運掌握在我手中」自拍照片獲癌症病友組佳作，她也坦言「雖是肺腺癌末期，但我不向病魔低頭…，命運掌握在我手中，努力戰勝病魔。」

中山醫學大學附設醫院、癌症希望基金會及羅氏大藥廠共同舉辦第8屆「捕捉希望」攝影展，今年適逢疫情，將以往的實體展覽調整成「線上攝影展」，即日起在中山附醫官方臉書線上展出癌友、家屬及醫療團隊共26幅攝影作品，其中小琳手持油漆粉刷的自拍照，也展現出病友努力戰勝病魔的向陽面。

小琳回憶2019年3月間原本單純以為只是感冒引起的暈眩不適，沒想到掛了急診照了X光檢查後，居然就被確診為肺腺癌4期！原本已經準備好開啟事業第二春的她，突遭打擊一度心灰意冷埋怨老天，但幸好在治療期間有家人一路支持、陪伴，因此獲得了繼續奮鬥求生機的勇氣。

平常就很喜歡拍照記錄生活的小琳，在台中希望小站接受衛教及營養諮詢時，與工作人員分享自己拍攝的日常點滴，在小站同仁鼓勵下參加了「捕捉希望」攝影展。而這幅小琳以一己之力，花費七天完成三層樓的油漆粉刷後，所拍攝的「命運掌握在我手中」自拍照片，讓她奪得第8屆捕捉希望」癌症病友組佳作。

中山附醫副院長、肺癌權威陳志毅醫師表示，中山附醫長期與癌症希望基金會合作，在醫院展出藝術作品，希望透過癌友、家屬跟醫療團隊的鏡頭下，所看到的畫面展現抗癌的精神，鼓勵其他在治療中的癌友，可以透過攝影紀錄及抒發情緒。癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，歡迎民眾線上欣賞，為這群與病魔奮鬥的朋友加油打氣。