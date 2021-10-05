實在是太殘忍了！馬來西亞沙巴州日前有民眾發現，河面上漂浮11隻綠蠵龜的屍體，且綠蠵龜殼中的肉已被挖光，在附近還找到烹調工具及吃剩的切片龜肉，現場畫面曝光後，引發眾人撻伐，目前全案已交由警方進行後續調查。
根據《中國報》報導，沙巴州仙本那的汶汶島（Bum Bum Island）有民眾發現，一處河床附近漂浮11隻綠蠵龜，不僅已全數翻肚喪命，且殼中的肉被挖空，岸邊還發現吃剩的龜肉、烹調工具，推測嫌犯將綠蠵龜肉挖出後再丟回河裡，並切成片煮來吃，現場屍橫遍野，讓人看了非常痛心。
而沙巴警察行動部隊指揮官阿都拉尼對此表示，11隻被殺害的綠蠵龜市值8200令吉（約新台幣5.4萬元），警方在現場並未發現可疑人士，目前已將烹調工具帶回警局作為證據，另外也將以野生動物保護法令第41之1條文調查此案。
海龜被惡意殺害並非首次發生，2017年9月27日，沙巴洲仙本那本本島有居民發現，10隻準備上岸產卵的綠蠵龜，竟遭不法分子剖腹取卵，之後將海龜屍體隨意丟棄在岸邊，當地動物保護局總監奧古斯丁（Augustine Tuuga）表示，不肖份子為了拿取龜卵獲利，所以才會殘忍將綠蠵龜殺害。
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