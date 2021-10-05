實在是太殘忍了！馬來西亞沙巴州日前有民眾發現，河面上漂浮11隻綠蠵龜的屍體，且綠蠵龜殼中的肉已被挖光，在附近還找到烹調工具及吃剩的切片龜肉，現場畫面曝光後，引發眾人撻伐，目前全案已交由警方進行後續調查。

1. Eleven green turtles were found brutally killed in Semporna early this morning.



Sacks of butchered green turtle carcasses and its cooked meat were discovered off Bum Bum island during the integrated Op Khazanah. pic.twitter.com/WLzA6vgddi — BFM News (@NewsBFM) October 2 2021

根據《中國報》報導，沙巴州仙本那的汶汶島（Bum Bum Island）有民眾發現，一處河床附近漂浮11隻綠蠵龜，不僅已全數翻肚喪命，且殼中的肉被挖空，岸邊還發現吃剩的龜肉、烹調工具，推測嫌犯將綠蠵龜肉挖出後再丟回河裡，並切成片煮來吃，現場屍橫遍野，讓人看了非常痛心。

而沙巴警察行動部隊指揮官阿都拉尼對此表示，11隻被殺害的綠蠵龜市值8200令吉（約新台幣5.4萬元），警方在現場並未發現可疑人士，目前已將烹調工具帶回警局作為證據，另外也將以野生動物保護法令第41之1條文調查此案。

海龜被惡意殺害並非首次發生，2017年9月27日，沙巴洲仙本那本本島有居民發現，10隻準備上岸產卵的綠蠵龜，竟遭不法分子剖腹取卵，之後將海龜屍體隨意丟棄在岸邊，當地動物保護局總監奧古斯丁（Augustine Tuuga）表示，不肖份子為了拿取龜卵獲利，所以才會殘忍將綠蠵龜殺害。