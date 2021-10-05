中國常駐聯合國副代表耿爽敦促化學武器擁有國盡早銷毀所有化學武器。（中國駐聯合國代表團網站）

中國駐聯合國代表團網站5日消息，中國常駐聯合國副代表耿爽大使美東時間4日在安理會敘利亞化武問題公開會上發言，敦促化學武器擁有國盡早銷毀所有化學武器。

耿爽指出，在今年9月聯大一般性辯論中，敘利亞外長米格德達表示，敘方堅決反對任何人在任何情況下使用化學武器，願同禁化武組織保持合作，解決未決問題。中方讚賞敘方上述表態。

中方始終認為，對話合作是解決敘國化武問題的正確方式，過度施壓只能適得其反。敘利亞政府和技術祕書處對不少問題存在不同解釋。雙方應尊重科學事實，堅持客觀公正，繼續充分討論，努力相向而行，爭取早日共同解決未決問題。敘利亞政府同技術祕書處、聯合國項目辦之間的三方協議順利延期，為解決未決問題創造了良好條件。敘利亞政府同技術秘書處繼續就申報評估組第二十五輪磋商保持溝通。本輪磋商因簽證問題遇到困難，希望雙方本著建設性態度予以解決。

耿爽強調，成立調查鑒定組超出《禁化武公約》範疇，違背了禁化武組織協商一致的傳統，包括中方在內的很多國家都表示關切。調查鑒定組工作方法和程式也沒有達到公約及其核查附件的要求，引發很多質疑。希望技祕處堅持技術屬性，秉持公正、客觀、獨立的精神做好本職工作，推動使用化武追責問題回歸公約框架。

耿爽重申，中方一貫堅決反對任何國家、組織或個人在任何情況下、出於任何目的使用化武，希望我們的世界早日擺脫一切化學武器。敦促化學武器擁有國盡早銷毀所有化學武器。