資本市場波動加劇，國泰金控總經理．也是台灣理財顧問認證協會理事長李長庚5日表示，現在投資有很多變數，如國際政經變化、通膨問題、利率方向與美元走勢，這些都是機會，但也帶來投資風險，李長庚建議千萬不要相信有所謂短期、無風險、高投報率的說法，投資要獲利唯有提升專業、耐心等待，作好風險管理，建構一個能因應不同環境的投資組合。

李長庚是在「2021世界投資者週聯合論壇」致詞時表示，投資會帶來美好的成果，但也有很多風險，現在大環境有很多變數會影響投資，例如國際政經局勢變化，還有很多重大經濟議題，如通膨問題、利率、美元走勢等問題，會帶來投資機會，但也會帶來風險。

李長庚指出，如何建構好的投資組合，在不同環境下都能相對抗跌，投資是談如何追求合理報酬，必須作好風險管理，如最近有一項東西一定要呼籲大家要注意，就是社群媒體冒名詐騙非常猖獗，如投信投顧公會理事長張錫被非常嚴重的冒用，還有很多名人被冒名，訴求有短期無風險高獲利的投資標的。

今年9月之前資本市場是大多頭，許多人都想開始投資，累積資產，李長庚建議，投資過程中的風險要規避，且千萬不要相信短期間無風險高報酬的說法，投資心法唯有「專業提升、耐心等待」，才能獲取最好的投資。