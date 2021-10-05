Netflix韓國熱門影集《魷魚遊戲》一開播就創下驚人的收視，除了在韓國當地成為收視冠軍，還一連站上多個國家的單日觀看冠軍，掀起全球「魷魚熱潮」。韓國Youtuber也趁勢推出手繪版動畫，短短3分鐘便講完所有劇情，逗趣又生動的內容讓網友們全笑瘋。

韓國插畫家兼Youtuber「소맥거핀」，近日也搭上「魷魚順風車」在個人所經營的Youtube頻道上公開動畫版《魷魚遊戲》，將劇中人物便成圓嘟嘟的麻糬人，並加入《航海王》、《辛普森家庭》、《獅子王》裡的角色及風格，甚至不忘穿插孔劉所主演的經典韓劇《鬼怪》，以及電影《星際效應》中的音樂，逗趣的還原劇中的重點橋段。

為了怕畫面太過血腥，소맥거핀還將刀刃改為紅蘿蔔，影片從原本的18禁降為輔導級，細膩的剪輯方式讓網友全笑瘋，影片公開幾天便吸引超過1500萬人次點閱，網友紛紛大讚「刀子變蘿蔔是什麼東西啦！哈哈」、「看影片從頭笑到尾」、「不是18禁影片怎麼變搞笑片」、「打電動橋段太好笑了」、「看到木頭人那段被笑死」、「影片改得太好了」、「看完這段再看影集落差超大」、「還沒看過影集的絕對不能先看這段影片，可能會以為是搞笑片，哈哈」、「孔劉橋段已笑瘋」、「鬼怪音樂太精典了啦」引發熱烈討論。