國民黨新卸任黨主席5日交接，新任黨主席朱立倫（左）對於新任祕書長黃健庭的能力及經歷表示肯定。（范揚光攝）

國民黨新任文傳會主委凌濤，朱立倫盼「還有千百個凌濤」。（凌濤提供）

國民黨主席當選人朱立倫今天正式就任黨主席，會前他與他任命的國民黨祕書長黃健庭共開記者會。對於此次任用年僅31歲的國民黨前青年團長凌濤作文傳會主委，朱立倫說歡迎更多年輕朋友進來改造國民黨，他希望還有「千百個凌濤」可以一起努力，「髮型可以不一樣。」

朱立倫任用31歲的凌濤擔任文傳會主委兼國民黨發言人，被視為推行國民黨年輕化。朱立倫今天表示，國民黨永遠會跟年輕人站在一起，因此他誠摯歡迎年輕人一起加入國民黨來改變國民黨，他比喻，希望將來還有「千百個凌濤」，他也開玩笑說，「髮型可以不一樣。」

而任命前台東縣長黃健庭任祕書長，引起黨內反彈，藍委許淑華日前更直言其「黨性不堅」，朱立倫今天也替黃解釋，當民進黨找黃健庭擔任監察院副院長時，他第一時間就致電黃健庭了解，黃當時表達很清楚，他認為監察院應該要能超越黨派，但是他作為國民黨員，若得不到黨的祝福，那他就不會接任，後來事實也是他遵守諾言，沒有擔任監察院副院長。

朱立倫說，黃健庭過去擔任國大代表、立法委員、兩屆台東縣長都獲五星縣長，其專業形象、認真努力受到肯定，蔡政府會找他也是對他能力肯定，黨有這樣的人才，願意以志工精神陪他一起跳火坑、扛重擔，他當然誠摯歡迎，黃健庭以基督徒的精神為黨奉獻犧牲努力，將來一定可以爭取到更多黨員同志對國民黨支持。

至於朱立倫選前說當選就要設立國民黨駐美代表處，他表示，今天就會設立駐美代表處的籌備處，他也感謝前駐美代表處諮議黃介正願意擔任主席特別顧問兼國際部主任，他也邀集多位共同籌辦駐美代表處。

而朱立倫宣布完所有一級主管之後，外界也關注副主席人選的安排，對此，朱立倫表示，副主席人選他會在月底的全代會上公布。