OPEC＋(其他產油盟國)決議維持11月每天提高40萬桶原油產量計畫不變，在預期油價需求將成長的市場心理預期下，隨即激勵油價大漲，布蘭特原油更一度逼近82美元大關，塑化股也成為今日資金避風港，台塑、台聚兩大家族均有表現，台塑(1301)開高走高、大漲逾3.5%，股價最高站上116元，台塑化(6505)亦上漲逾2.5%，台聚(1304)、亞聚(1308)也均聯袂上揚逾1.5%。

無懼外界的增產壓力，OPEC＋線上部長級會議決議維持11月每天提高40萬桶原油產量計畫不變，但因隨著解封已經以苗施打，加上第四季為傳統旺季，都帶動經濟活動活躍，終端需求強勁，故OPEC＋此消息一出，國際油價聞訊大漲，紐約西德州近月原油期貨價4日盤中每桶上漲3%、報約78.18美元，為2014年初來新高，倫敦布蘭特近月期油上漲3.3%、報在81.94美元，則為2018年初以來新高。

除原油市況外，近期市場另一大焦點就是大陸祭出能耗雙控目標，也導致先前工業、製造業廠家紛紛提前放十一長假，就塑化產業而言，大陸產能占比較高的台商將有停產影響，然對整體塑化市場報價而言可望又興起一波漲價潮，大陸採用電石法PV產能占PVC產能達8成，此外，觀察大陸發改委提出之上半年能耗雙控晴雨表，以PVC產能集中最高的西北地區多數位於一級警戒城市，在下半年 PVC需求逐漸進入旺季之際，有機會對PVC報價帶來一波上漲，除PVC外，EVA在大陸太陽能裝機年底趕進度下，也有機會一路旺到年底。