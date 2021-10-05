許多男性好奇天天自慰是否可能導致早洩，性學專家許藍方表示，兩者之間其實沒有直接的關聯，不會說因為天天自慰就早洩，且根據醫學定義，早洩是指性交少於1分鐘就射出來，或是無法控制射精的感覺。她並透露，有一種人最常遇到這樣的窘境。

許藍方近日在YouTube頻道「頂尖事務所」拍攝的影片上分享，前陣子台灣本土疫情爆發，許多人都待在家中，哪裡都不能去，許多人因為沒事做，就忍不住天天在家自慰，但又擔憂這樣的行為是否會導致早洩？

許藍方表示，自慰與早洩之間並沒有直接的關係，不會因為天天打手槍就早洩。在醫學定義上，早洩是指性交少於1分鐘就射出來，另一種定義則是，你無法自己控制的感覺與速度，明明想要不射，但陰莖就是不受控射出去了，這樣就是早洩。

許藍方透露，導致早洩的原因有二，可能與本身的神經太敏感有關係，這部分就需要就醫解決，另外則是和自慰的方式有關聯，如果平常自慰就是一昧求快，已經習慣就是很快要射精，那當然和女伴在一起的時候，也很快就會射出來。簡單來說，就是打手槍的方式太激烈，可能影響到正常做愛的忍受度，因為已經習慣這個快感了。

許藍方也說，其實自慰的方式與速度不是重點，最重要的是控制興奮的感覺。想透過自慰來練習持久度，建議當興奮指數已經達到70分的時候，就不要再繼續磨擦了，讓GG可以冷靜下來，降低興奮程度，如此反覆數次，其實就可以訓練持久度。