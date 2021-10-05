47歲港星吳彥祖擁有帥氣外貌和精湛演技，是不少人心中的男神代表，不過他早期有過一段黑歷史，讓他百般無奈又氣憤，直言「出道都幾年了，為什麼會走到現在這一步？」

吳彥祖早期曾演過三級片《偷窺無罪》，不過多年後他接受《魯豫有約》訪問時，驚爆當時是被迫演出，因為經紀公司本告訴他已仔細看過劇本，不會對他造成任何負面影響，未料開拍後卻成了三級片，還有不少激情床戲，女主角麥家琪更大膽犧牲，全裸上陣。

而吳彥祖當時正值事業上升期，因此外界也不解他為何他會接拍這種片，對此，他也坦言公司已和製作方簽約，並拿了酬勞，所以他只好硬著頭皮上，憶起當時穿上內褲準備開拍時，他內心很糾結又憤怒，「我心想出道都幾年了，為什麼會走到現在這一步？」

之後他和公司溝通，強烈要求不能再幫他接拍爛片，並透露想演出有黑暗色彩的電影，2004年他演了《旺角黑夜》，才坦承自己像個演員，他也以《新警察故事》等多部優秀的電影，晉升為香港演藝圈一線紅星，並奪得金馬獎最佳男配，還以偽紀錄片《四大天王》奪下香港電影金像獎新晉導演獎。

《偷窺無罪》是以轟動台灣的「璩美鳳不雅光碟」事件改編，片中有不少大尺度情慾戲，這也是當時的吳彥祖首次演床戲，就必須裸上身和麥家琪纏綿，麥家琪更為藝術犧牲，全裸出鏡，這也讓兩人因此電影走紅。