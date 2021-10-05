隨著南海在未來數天內，可能有一至兩個颱風將生成，氣象專家提醒，「獅子山」颱風看起來影響較小，值得注意的是後面的「圓規」颱風，不排除成為有「共伴效應」的秋颱，民眾應注意天氣預報。

氣象專家賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，目前研判「圓規」颱風會於國慶日當天在菲律賓東方海域生成，屆時長江流域附近也會有一個明顯高壓出現，根據以往經驗，當颱風從呂宋島東邊往西或往北移動，遇上冷高壓南下，有機會產生「共伴效應」。

「當颱風碰到東北季風，後續影響不可小覷」，賈新興強調，這是將近一周後的預測，一定還會有變數，只能說目前看到的資料，不排除有類似天氣狀況發生，民眾後續要特別留意。

「共伴效應」通常於秋天發生，這個時期的颱風，因低壓（暖）特性，當它遇到北方南下的東北季風（冷）時，冷暖空氣交會產生大量水氣，降雨時間也較長；過去較著名的秋颱，就是發生在2000年的象神颱風。