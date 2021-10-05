行政院政委唐鳳過去便自認為是屬於女性，並多維持長髮的中性裝扮，2016年入閣時更因在性別欄填「無」，跨性別身分成為當時熱議話題。而過去他受訪的影片近日被網友翻出，坦言曾接受「身體上的實驗」，並解釋為何想做這樣的嘗試。

PTT上有網友今（5）日以「唐鳳：我自己做的藥物實驗相當多」為題，貼出唐鳳2016年接受專訪的影片。對於傳聞有進行轉性手術，唐鳳受訪時反問，雷射除毛手數算不算手術？接著提到，對他來說並沒有去做身體上很大的變化，當時在文化上是比較需要介入，但每個時代的定義不同，隨著時代過去能用的詞彙變多了，當時可能就性別二元來講這件事。

政務委員唐鳳。（本報資料照）

影片中，唐鳳更自爆從小就開始在做身體上的實驗，「不管是賀爾蒙上面的實驗，或者其他別的藥物上面的實驗，其實都做得相當多，裡面這個…只能講合法的部分嘛」，他認為，生理上的嘗試必須要跟文化上的設定分開來說。

至於為何要做這樣的嘗試？唐鳳解釋，主要還是想知道青春期是什麼樣子，因為畢竟有一半的人的青春期是他沒經歷過的，「所以這部分確實有，也在感受上會變得比較敏感，會有各種不同情緒上的變化等等，一個標準青春期的過程」。