Jets fans #FJBiden #FBiden it's not cool anymore it's just the message from the people pic.twitter.com/5VvUzpDHY7 — Taimour Alkabili QuadiGraf (@TAlkabili) October 4 2021

I’m pretty sure they’re not chanting “Let’s go Brandon” as the NBC reporter is telling us. What do you hear? #fjb pic.twitter.com/Ai6QU9uEZf — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 3 2021

美國總統拜登(Joe Biden)最近愈來愈不受歡迎，他在運動場上受到的待遇跟前任總統川普(Donald Trump)相去不遠。NASCAR賽車的布蘭登布朗(Brandon Brown)在阿拉巴馬州獲勝時，他幾乎聽不見記者的問題，因為場邊的觀眾爆發出「去死吧拜登」的呼喊聲，場面相當尷尬。

布蘭登布朗正述說著自己如何夢想成真，卻遭觀眾粗魯的噓聲干擾，負責訪問選手的NBC女記者Kelli Stavast急中生智，她對布蘭登布朗說，觀眾都在恭喜你喔，他們大喊著「Let's go Brandon!（布蘭登加油）」。女記者當然是睜眼說瞎話，事後遭到外界砲轟，但她也是沒辦法的。

觀眾大喊的其實是「Fu*k Joe Biden!（去死吧拜登）」，推特上的流行關鍵字一度出現#FBiden、#FJBiden。運動場上反拜登的噓聲愈來愈多，起初集中於美國的南方與中西部，這次的賽車是在阿拉巴馬，美國東南部的州。該地因為天候不佳導致賽事延誤，美媒《Deadline》記者Bruce Haring恨恨地寫道：「這是因為上帝對當地觀眾的錯誤行為感到憤怒。」

無論如何，有人不爽拜登總是事實，其他的大學足球賽事、拳擊比賽，甚至萊德盃高球賽都出現同樣的噓聲，範圍也不僅限於與拜登敵對的南方和中西部。往好的方面看，至少拜登獲得了大多數球員的支持，職籃NBA、女籃WNBA自他上任後就不再抵制白宮邀請。