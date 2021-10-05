台中1名23歲的黃姓女子因失眠想外出走走，不知不覺就走了2個小時，等到黃女猛然驚覺，已走到離家3公里外的東區，放眼所及盡是陌生街景，完全不知自己身在何方，幸員警獲報到場協助，暖心護送黃女平安返家，這才結束這場迷失驚魂記。

台中市政府警察局第三分局合作派出所警員林韋男、楊建宗日前9時許巡邏時，接獲民眾報案稱有人迷路需要協助，便立即前往處理，林等2員到場見23歲的黃姓女子看起來精神有些萎靡，正要上前詢問時，黃女一見員警即輕聲說著：「我想要回家～」。

原來前一天晚上黃女一夜無眠，上午7時多仍是睡不著覺，便獨自從太平區的住家出門散步，邊走邊想著事情，不知不覺竟走到距離3公里外的東區，感覺有些疲憊時才發現周遭的景色好陌生，而因出門時沒有帶上手機無法求援，想回家卻又不知道該怎麼走，只好硬著頭皮向附近店家求助。店家見黃女狀況不佳，怕黃女無法自行返家，便報警請求警方幫忙。

員警到場後，考量黃女一夜沒睡身體十分疲憊，且行走還有些不穩，遂先將黃女帶返派出所稍作休息，讓她喝點水恢復體力，並在確認其住家地址後，熱心護送黃女平安返家與家人團聚，結束這場城市驚魂記。

警方提醒，民眾出門在外如不慎迷路，可利用手機定位確認目前位置對外求援，若有沒帶手機或手機沒電的狀況亦無須慌張，除可就近向鄰近民眾求援，亦可至鄰近派出所尋求協助。