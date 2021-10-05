衛福部公布自今年1月1日起，現場調製飲料應標示總糖量、總熱量，不過台灣消保協會今（5）日公布，8月到台南、高雄、屏東手搖飲店家抽樣檢查，發現有56％業者總糖量標示不合格，而抽驗「珍奶全糖」發現台南含糖量平均值竟被高雄「超車」。

消保會指出，衛生福利部於2020年10月5日修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，並自今年1月1日生效。其中規定「現場調製之飲料，應標示該杯飲料之總糖量及總熱量」、「標示應以中文顯著標示，得以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（版）等型式，採張貼懸掛或其他足以明顯辨明之方式為之。」

消保會今年8月特地前往台南、高雄、屏東等店家進行現場抽樣檢查，發現台南15件中無標示或標示不合格者有11件，不合格率高達73％；高雄25件中無標示或標示不合格者有13件，不合格率高達52％；屏東10件中無標示或標示不合格者有4件，不合格率亦有40％。

台灣消保會執行長徐邦瀚指出，上述抽樣檢查中，有高達逾5成店家，並未在現場標示該杯飲料的總糖量及總熱量，甚至還有店員在本會購買人員詢問是否有總糖量表格時，竟反問：「那是什麼？」可見仍有業者完全不知法規。

至於業者所販賣的飲料糖量或熱量是否標示實在？消保會也實際抽查，大部分以「珍珠奶茶全糖」作為檢測，分析檢驗數據，發現每100公克含糖量，台南平均值7.67g／100g、高雄平均值8.52g／100g、屏東平均值7.91g／100g。這項數據也意外讓網友口中「嗜甜如命」的台南，意外將「寶座」拱手讓給高雄。

消保會也追查，依衛福部規定需明顯標示，外送平台飲料也須標示總糖量及總熱量以供消費者確認，但外送平台竟高達9成飲料業者未依規定，但也有優良業者如茶湯會、鮮茶道，不僅現場有標示，在二大外送平台上也遵循法規將總糖量、總熱量都標示於平台上。

此外，消保會實際模仿消費者消費模式，叫外送至檢驗機構及臨櫃購買馬上放入冰桶並當天送至檢驗機構二種方式，抽驗台南、高雄、屏東共50件手搖飲樣品，竟有高達68％衛生指標不合格，其中經由外送平台點送「迷客夏」紅茶拿鐵，腸桿菌科超標高達1200倍。

徐邦瀚提到，目前台灣二大外送平台，外送箱都沒有控制溫度的功能，縱使無法做到有控溫的「黑科技」外送箱，至少應將冷、熱食物分隔放置，若有夾單，應考量食物久處高溫的外送箱內，是否增加衛生超標的風險？

消保會呼籲，手搖飲業者應遵循法規，在飲料店面現場明顯處應放置符合法規的總糖量、總熱量標示，若有使用外送平台之業者，也應於外送平台標示。同時，呼籲政府主管機關應加強法規宣導以期業者能遵循法規，不僅連鎖業者有遵循法規的義務，非連鎖飲料店家、夜市飲料店家也應加強宣導。