Gogoro推出超級購車季Gogoro Super Sale，從Gogoro全車系、Gogoro VIVA車系到S Performance系列，包含不同級距、多樣風格、色彩豐富的各式車款，提供多項購車優惠，搭配政府各項補助方案以及即將登場的振興五倍券，最低入手價3萬元有找。

年底購車優惠強檔出擊，Gogoro自即日起至31日於全台購買Gogoro電動機車，即享12個月電池服務費用每月折抵299元（價值3588元）；購買指定車款且扣除政府補助後，最低入手價2萬9980元；同時，亦推出指定車款「36 期真0利率」的貸款方案，讓消費者輕鬆入手無負擔；此外，即日起至12月31日，購買Gogoro車款並「全額使用」睿智分期專案四選一，包含零頭款全額貸、銅板入手專案、0 元入手輕鬆購車與真零利率方案，任一貸款方案購車者，即有機會參加抽獎活動，首獎為「三年電池資費0元」（價值1萬764元）、貳獎為Gogoro MANHATTAN PORTAGE聯名款Y型架斜肩兩用包（價值1580元）。

另外，桃園市政府配合振興五倍券登場，祭出振興加碼方案。自周五（8日）起至12月31日，使用5000元或5000元以上的「振興五倍券」或「好市乘雙券」，不論是汰舊換新電動機車，或是新購電動機車，除可獲得既有最高9000元的補助外，更能再獲得7000元的加碼補助金，總共有9000個名額。若含中央補助金後，桃園市民汰舊換新購置電動機車最高可獲得2萬6000元補助。