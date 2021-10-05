年度最大金融財經盛會，2021世界投資者周(World Investor Week)聯合論壇今天登場，副總統賴清德今天致詞時表示，疫情加大供應鏈的重組和消費型態改變，是挑戰也是機會，今年台灣經濟穩健成長，企業持續創新提升產業價值及永續能源，「WIW世界投資者周」(World Investor Week)，希望能提升全民的理財素養。

賴清德表示，期望大家都能為後疫情時代的經濟發展積極發揮影響力，投資台灣、協助台灣克服各種挑戰，帶領台灣產業成功轉型，為台灣的投資環境創造多贏、互利、共好的局面，讓新常態的經濟復甦之路走得更為平順。

今年全球年度金融財經盛事「WIW世界投資者周」(World Investor Week)，將進行為期四天的聯合論壇。「2021世界投資者周聯合論壇」由台灣理財顧問認證協會(FPAT)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(SITCA)、中華民國退休基金協會(PFA)、台灣金融分析專業人員協會(CFA Societ)、台灣不動產投資協會(CCIM)與台灣金融研訓院(TABF)串聯全球共同響應，以「新常態下的經濟復甦之路」為本屆主題，聚焦全球正在發生且值得關注的新冠經濟金融市場與投資理財新常態，幫助台灣民眾健全財務管理知識與投資理財布局，一同預見「全球邁向經濟復甦」的趨勢樣貌。

台灣理財顧問認證協會理事長暨國泰金總經理李長庚表示，今年冒名詐騙非常猖獗，很多用冒名專家，以短期獲利來吸引投資人，導致受惠者相當多。李長庚強調，投資是透過專業提升和耐心等待，規避風險。希望這次的論壇能提供投資人更多專業的觀點，也培育新一代的理財講師。

今年的論壇隆重邀請2018年諾貝爾經濟學獎得主、前世界銀行首席經濟師Paul M.Romer在內超過32位國內外重量級貴賓與財經專家聯合分享，包括中央銀行副總裁陳南光、金融監督管理委員會證券期貨局局長張振山、台灣經濟研究院副院長林欣吾等人。