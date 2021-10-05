振興五倍券即將於本周五（10/8）開始領取使用，花蓮遠雄海洋公園推出優惠搶市，遊客持紙本五倍券，現場購票即可享2人同行1000元優惠（不限身份），隔日還可再享免費入園，標榜等同享28折優惠。

遠雄海洋公園針對紙本五倍券，提供了多項優惠讓遊客選擇，只要持紙本五倍券於現場臨櫃購票，即可享優惠。優惠首發10月8日至11月30日「大小自由配任2人只要1000元」優惠方案，海洋公園5倍券方案提供超大自由度及彈性，不論大人、兒童、幼童都能使用，只要兩人都能搭配入園，活動期間使用1000元5倍券就能暢玩海洋公園，而且還能再享隔日免費入園。另外加碼遠雄遊憩休閒事業聯合折扣券3500元，2022年1月28前可享悅樂旅店房價折扣、海洋公園夜未眠與海洋體驗折扣及遠雄悅來大飯店升等海景房等獨家優惠。

遠雄海洋公園針對紙本五倍券，提供了多項優惠讓遊客選擇，只要持紙本五倍券於現場臨櫃購票，即可享優惠，「五倍券1+1+1入園優惠」自10月8日至2022年4月30日止，現場購買全票890元，即加送100元餐飲商品抵用券一張，另外再加碼送隔日免費入園。「五倍券宜花東鄉親優惠」，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），可享500元優惠。「五倍券當月壽星優惠」凡當月壽星出示身份證件，可享500元優惠。此外，也提供了五倍券200元面額的餐飲優惠加值選擇，及面額200元、500元的主題福袋供遊客選擇。

海洋公園並即日起至10/31止，推出西洋萬聖限定企劃「Happy Halloween萌鬼來搗蛋」，有骷髏man、邪惡南瓜bro帶領其它可愛小萌鬼在園區搗蛋。