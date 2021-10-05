新北加倍券提前至15日登記，新北市長侯友宜也宣布，加倍券適用商家納入4大超商業者，並持續招募一般商業加入一起拚經濟；另新北加碼與街口支付合作，不限新北市民，到指定店家單筆消費最高享10％上限50元優惠，每人回饋上限10筆，最高有500元回饋金，活動預期可創造200億經濟效益。

中央五倍券即將開始領取，新北市推出加碼「新北加倍券」，20萬份500元五倍券換購1000元新北加倍券、10萬份1000元五倍券購2000新北加倍券，及1萬份5000元五倍券換購1萬元新北加倍券。

新北市長侯友宜表示，今年振興活動以「新北振興，加倍奉還」概念為主軸，針對庶民經濟部分加碼再加碼，今日公布新北加倍券票券樣式及店家識別標示，4大超商也成為適用夥伴，更加便利使用，不怕花不完。

侯友宜強調，要加倍照顧在地業者、照顧新北市民，整體活動以紙本和數位併行，後續也將再公布其他振興活動，期望透過多重活動吸引各族群消費者，提振新北經濟，歡迎大家一同參與。

經發局表示，今年振興活動網站預計於15日上線，「新北加倍券」登錄抽獎及「數位加碼」也提前至15日開始登記。

「數位加碼」部分，15日起至12月31日間，在新北市指定店家使用街口支付消費，可獲得10％回饋金，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，業者每個月還加碼抽萬元街口幣。

經發局表示，「新北加倍券」除可在夜市、市場、商圈、旅宿及觀光工廠等商家使用外，4大超商也加入適用行列，另持續招募一般商業店家。