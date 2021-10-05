台灣申請加入CPTPP，台經院、中經院等國內智庫皆認為，對農業、汽車等相關產業受到的衝擊最大，對此，立委高嘉瑜提醒經濟部長王美花3件事，加入CPTPP進口車關稅應調降，經濟部別再規避進口車高關稅議題。

高嘉瑜昨（4日）在臉書發文表示，日本自1978年即開始實行進口車零關稅，日本國產車業者也並無因此嚴重打擊，對比我國長年以來實施進口車高關稅保護國產汽車，根本是不合時宜的政策，而現在申請加入CPTPP，也正是做出調降關稅的時刻。

針對台灣加入CPTPP，我國有評估在幾年內將會調降進口車關稅一事，高嘉瑜呼籲王美花3點：首先是政府要與國內汽車業者的溝通應該持續進行，因應措施應先做好準備；其次為進口車關稅調降之評估，對於進口車關稅調降應該有明確的時間提出方案給予人民參考，國人對於此進口車關稅調降之議題也都為樂見其成；最後則是在國內進口車關稅政策目標若能先制定明確，也將有助於CPTPP談判時可以拋出善意，將汽車進口關稅降至0%。

高嘉瑜最後再次呼籲主管機關，在我國實施高關稅保護國產車己有51年之久，她認為王美花也應該趁著申請加入CPTPP之際，解決我國進口車高關稅之問題。