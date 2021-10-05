多圖／國慶最後一次全兵力預演畫面曝光 台北空域震撼呈現 11:152021/10/05 中時新聞網 李慈音 、中時、 黃子明 、 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國軍5日進行國慶空中分列式彩排，國旗機飛過國慶標語。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍契努克（CH-47SD）直升機吊掛國旗飛越台北市區，背景為台北101大樓。（黃子明攝） 國防部今（5）日進行110年國慶最後一次全兵力預演，總計出動47架、共12型機種飛越總統府上空，雖發生小插曲，一架CH-47SD旋翼突然發出異音，指揮中心立刻要求返回檢查，而為考量飛航安全，也立刻改採半兵力預演，但操演過程仍相當精彩，替台北空域帶來不一樣的視野。 陸軍契努克（CH-47SD）直升機吊掛國旗飛越台北市區，背景為台北101大樓。（黃子明攝） 陸軍契努克（CH-47SD）直升機吊掛國旗飛越台北市區，背景為台北車站前新光三越大樓。（黃子明攝） 空軍雷虎小組噴出彩色煙霧飛越總統府附近空域，背景為台北車站前新光三越大樓。（黃子明攝） 這幾日國軍進行國慶空中預演，上午隆隆的鳴空聲，成了不少北部地區居民的起床號，除了吸引大批軍事迷朝聖，不少民眾也搶拍戰機飛過上空的畫面。 陸軍阿帕契（AH-64E）、超級眼鏡蛇（AH-1W）、黑鷹（UH-60M）及海軍S-70C（M）反潛直升機等飛越台北市區，背景為台北車站前新光三越大樓。（黃子明攝） 國軍5日進行國慶空中分列式彩排，空軍雷虎小組衝場。（陳君瑋攝） 國防部今天進行110年國慶最後一次全兵力預演，民眾拍下操演畫面。（讀者提供） 空軍雷虎小組衝場噴出彩煙。（圖／讀者提供） 56架次共機擾台創紀錄 女戰神曝非常擔心一件事 共機擾台數頻創新高 美國務院加強措辭要求住手 #國慶日 #國防部 #預演 #操演 #戰機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍委酸綠官員賴皮 沒政治風骨 04:102021/10/05 焦點要聞 高雄券今起開放餐飲業領取 首領金額倍增至4千 09:432021/10/05 寶島 雙A搶進智慧醫療 開拓產業新藍海 04:102021/10/05 產業．科技 秋遊瘋台南 10月活動接力開跑 04:102021/10/05 地方新聞 歐洲工具機展 台廠參展創新低 04:102021/10/05 產業特刊 國慶預演直升機旋翼傳異音 航特部：平安飛返基地 10:372021/10/05 政治 逾50場藝文饗宴 府城遍地開花 04:102021/10/05 地方新聞 再看三毛的美麗和風華（上） 04:102021/10/05 藝文副刊 國慶空中預演 吊掛國旗CH-47直升機旋翼異常急返場 08:502021/10/05 政治 國泰萬怡振興優惠最高加碼抵25％ 數位綁定再享客房升等禮遇 09:342021/10/05 財經 下下個颱風更危險？專家曝秋颱兇 國慶日後要注意 10:212021/10/05 生活 政治熱門新聞 羅智強到「網紅熱門景點」爬山 驚喜巧遇女明星 - 政治 陳柏惟罷免最新民調出爐 同意票超驚人 - 政治 朱立倫公布人事案後突退黨內群組 徐巧芯回應了 - 政治 看完陳柏惟罷免民調 羅智強爆料：他和民進黨都慌了 - 政治 56架次共機今擾台 傳空軍派近60架軍機應對 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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