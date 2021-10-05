陸軍契努克（CH-47SD）直升機吊掛國旗飛越台北市區，背景為台北101大樓。（黃子明攝）

國防部今（5）日進行110年國慶最後一次全兵力預演，總計出動47架、共12型機種飛越總統府上空，雖發生小插曲，一架CH-47SD旋翼突然發出異音，指揮中心立刻要求返回檢查，而為考量飛航安全，也立刻改採半兵力預演，但操演過程仍相當精彩，替台北空域帶來不一樣的視野。

陸軍契努克（CH-47SD）直升機吊掛國旗飛越台北市區，背景為台北101大樓。（黃子明攝）

陸軍契努克（CH-47SD）直升機吊掛國旗飛越台北市區，背景為台北車站前新光三越大樓。（黃子明攝）

空軍雷虎小組噴出彩色煙霧飛越總統府附近空域，背景為台北車站前新光三越大樓。（黃子明攝）

這幾日國軍進行國慶空中預演，上午隆隆的鳴空聲，成了不少北部地區居民的起床號，除了吸引大批軍事迷朝聖，不少民眾也搶拍戰機飛過上空的畫面。

陸軍阿帕契（AH-64E）、超級眼鏡蛇（AH-1W）、黑鷹（UH-60M）及海軍S-70C（M）反潛直升機等飛越台北市區，背景為台北車站前新光三越大樓。（黃子明攝）

國軍5日進行國慶空中分列式彩排，空軍雷虎小組衝場。（陳君瑋攝）

國防部今天進行110年國慶最後一次全兵力預演，民眾拍下操演畫面。（讀者提供）