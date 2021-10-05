民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

近日傳出高鐵延伸至宜蘭設址站點，將傾向設置在「四城站」，但卻引發爭議。屬民進黨正國會的立委陳亭妃今日表示，希望高鐵宜蘭站的選址，請交通部長王國材「好好聽聽地方的聲音，不要造成內部矛盾」。

據傳屬民進黨正國會派系的前任交通部長林佳龍原本規畫將高鐵延伸至宜蘭的設站地點設為「宜蘭站」，但近日卻傳出政策大轉改為「四城站」。

正國會精神領袖，也是曾任宜蘭縣長的立法院長游錫堃，近日罕見地出面表示「自己親自去問了王國材，設在四城站的專業考量是什麼，王國材也答不出來」。游甚至直指「宜蘭、羅東、縣政中心、四城等4個考量地點，就屬設四城站的缺點最多。」

英系綠委陳明文昨日於立院質詢表示「王國材的任命是行政院長蘇貞昌便宜行事」，並要求若1個月內還在吵站址問題，王就下台。

陳亭妃說，立法院批准了行政院高鐵延伸至宜蘭的預算與計畫，也希望交通部要好好聽地方的聲音，並依照專業進行。而專業是什麼，游錫堃也已經說過，而王國材屆時也要跟宜蘭鄉親說明，為何會有這樣的決定。