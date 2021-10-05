美國航母「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）在南海

解放軍4日出動56架軍機擾台，創下單日最高紀錄，也使4天來進入台灣西南防空識別區的軍機多達149架。

據《富比士》（Forbes）雜誌和《動力》（The Drive）網4日報導，「統一」台灣雖然是北京外交政策的主軸，但這次解放軍大動作擾台選擇的時機卻十分微妙。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）指出，解放軍會採取這類行動，是因為「習近平察覺美國和台灣的弱點了嗎？他是要爭取群眾支持——和/或轉移大家對中國發生某些事的注意力？或只是因為天氣很好，適合在台灣海峽進行超大型空中演習？」

無論如何，恐嚇和征服之間是有差別的。值得注意的是，當解放軍戰機飛越台灣防空識別區時，附近還有什麼。除了美國航母「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）和「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76），以及英國航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）外，還有日本反潛能力強大的「伊勢」號直升機護衛艦等超過12艘多國軍艦都在南海。

而美英航母上都載了超過100架戰機和數十架支援機，比解放軍擾台4天的軍機還多。分析指出，大批中方軍機在南海東沙群島附近演習。近年來，台灣的東沙群島一直被視為亞太可能的閃點。有些觀察家甚至認為，北京可能會奪下東沙，在不引發更廣大衝突的情況下，證明向統一台灣的目標邁進。

傳統上，10月1日和10日分別是兩岸的國慶，也是政治唇槍舌劍升高的月份，但前些年解放軍並沒有這種大動作。自2020年以來，解放軍幾乎天天都進入台灣防識區，並在公海上飛行，北京顯然在展現武力。事實上，中方這樣大規模秀戰力，和英、美、日、荷蘭，加拿大與澳洲等6國出動超過17艘水面艦，舉行「自由開放印太」（FOIP）大規模海上演習間很可能並非巧合。