港星蔡少芬、洪欣、朱茵和陳法蓉是演藝圈著名的閨密代表，4朵花相識20多年，情同姊妹，不過好姊妹也有鬥嘴、鬧彆扭的時候，蔡少芬就在陸綜《請吃飯的姐姐》爆料，姊妹們都曾得罪過她，蔡少芬還差點和洪欣絕交，兩人長達一年零互動，但洪欣沒有發現自己被蔡少芬冷落，神經大條的洪欣還在節目上笑說：「但我不知道」。

蔡少芬、洪欣、朱茵和陳法蓉延續深厚的姊妹情，4人搭檔主持陸綜《請吃飯的姐姐》，不過好姊妹也有鬥嘴、鬧彆扭的時候，蔡少芬就爆氣說：「說實話，她們每一個都得罪過我」，蔡少芬還差點和洪欣絕交「我有一年是完全不跟她聯繫的」，蔡少芬直呼，洪欣有一年情緒不太好，完全變成另一個人，讓蔡少芬下定決心，要和洪欣絕交。

不過神經大條的洪欣卻是完全沒發現，洪欣大笑說：「但我不知道」，是事後蔡少芬主動聯繫，雙方才又搭上線，蔡少芬還自嘲：「別說我一年不找她，她一年也不找我」，讓洪欣笑說：「她對我又愛又恨，沒辦法」。

蔡少芬差點和洪欣絕交，但神經大條的洪欣完全沒發現，並大笑說：「但我不知道」。（圖／取材自微博綜藝微博）

不過洪欣今（5日）則在微博對蔡少芬喊話：「我是神經比較大條！不是有意不聯繫，而且我知道你是愛我的」，蔡少芬則哭笑不得寫下：「我覺得..我被自己玩了！所以說，生氣是好傻的，最傻」，同時，蔡少芬還標記洪欣：「我告訴你！我又生氣了！你現在知道了，要怎麼做？」雙姝互動相當逗趣，而截至發稿前，微博還以「洪欣被蔡少芬單方面絕交」登上熱搜榜第4名，話題持續引發討論。