大陸愛奇藝、騰訊、優酷等三大影音平台4日相繼宣佈，從即日起取消劇集超前點播服務。對此消息，大陸網友紛紛表示「終於可以快樂追劇了」。有網友認為，超前點播本來就不合理；也有人表示超前點播這種變相的賺錢方式很讓人失望，有的電視劇還沒播到一半，就開始超前點播，花錢當VIP會員根本沒什麼用。

大陸影音網站的使用會員對「超前點播」的怨言已久，如今該模式宣告終結，或與大陸有關關監管部門的發聲有關。此前，中消協強調超前點播應尊重自願，並提出取消逐集限制、公平計費規則等要求。

長期以來，大陸長影音平台面臨巨額虧損的局面，而超前點播的方式是各影音平台彌補虧損的手段之一。在宣佈取消超前點播後，愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，放棄超前點播會使短期收益受損，但也強調，不斷提升會員消費體驗和滿意度是長期努力目標。

據券商中國報導，10月4日中午由愛奇藝率先宣佈取消超前點播服務，同時取消會員可見的內容宣傳貼片。隨後，騰訊視頻、優酷也各自在官方微博上發佈聲明表示，即日起將取消劇集超前點播服務。目前大陸4大長影音平台僅有芒果TV仍在開啟超前點播。