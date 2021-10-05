雙十國慶將至，今年雖仍受到疫情影響，但還是有近千位僑胞返台參加國慶大典。僑委會今天上午舉行「中華民國110年國慶首位報到僑胞紀念儀式」記者會，首位報到的僑胞廖貴興說，台灣防疫做得很好，領到五倍券後會用來買水果、參加旅遊行程等。

移民澳洲已經32年的廖貴興說，今天本來只是想早一點來報到，沒想到搶到頭香。他又說，僑委會對僑民非常照顧，而且台灣防疫做得很好，領到五倍券後會用來買水果、參加旅遊行程等。

僑委會副委員長徐佳青指出，僑胞返台除了可以領五倍券外，還有回國僑胞旅遊補助金3000元，希望僑胞可以多旅遊、消費，多認識台灣之美。僑委會也準備了實用的國慶禮物，包括帽子、口罩、頸枕、環保袋等，全部都是台灣製造，並以台灣黑熊做為主要設計元素。

僑委會指出，今年返台的僑胞中，超過80歲的有14位，地域最遠的非洲僑胞有10位，分別來自史瓦帝尼、烏干達、納米比亞及賴索托。