在東京奧運獲射箭男團銀牌佳績的「湯包」湯智鈞，日前受邀至樹林區山佳國小擔任「與成功有約」系列講座的講師，帶領孩子們一起體驗射箭活動，並透過主持人的快問快答訪問，與學生分享自身經歷及故事，鼓勵學生只要勇於跨出第一步就有成功機會，也希望藉由分享讓更多人喜歡上射箭，期待射箭運動更加普及化。

第一次擔任講師的湯智鈞靦腆地說，這次活動讓自己回想起小學五年級時，覺得射箭表演活動非常特別，因而加入射箭隊，他並與大家分享，夢想並非遙不可及，要讓夢想變成目標進而實踐它。他透過一步步提升射箭技巧及團隊合作，從中思考體會並成長，雖然訓練過程艱辛，都要鼓勵自己去嘗試，因為任何事情只要勇敢跨出第一步嘗試，就有成功的機會。

山佳國小校長許仁利表示，學校長期規劃「與成功有約」系列講座，利用週三下午邀請各行各業成功人士跟學生分享自身經歷，透過聆聽故事，從中摸索自己的未來人生，這次邀請到湯智鈞到校帶領孩子體驗射箭，也看到孩子與「湯包哥哥」大合照時如同與偶像見面的激動，感受學習體驗新事物的喜悅，鼓勵學生追尋心中無限可能的動力，學校也將會陪伴孩子勇敢追夢。

教育局長張明文表示，射箭運動不受體型限制，是每個人都可以從事的運動，在新北市更是體育重點發展的種類，新北選手近年射箭獲得國際亮眼成績受到社會大眾肯定，將持續推動與協助發展，讓更多的孩子可以即早認識並體驗射箭運動，培植更多優秀體育的人才。