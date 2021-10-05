配合行政院「2030雙語國家政策」，教育電台今年推出22個雙語節目及單元，針對銀髮族、親子、兒童、學生、上班族等不同年齡層及族群設計一系列雙語廣播節目，採沉浸式英語學習方式，在輕鬆有趣的節目氛圍中，讓民眾可以輕鬆聽、快樂學、開口說。

教育電台推出一系列雙語節目，其中「疼惜咱台東－阿公阿媽學英語」節目介紹簡單的英語生活會話，讓爺奶輕鬆學會用英語與孫子溝通互動。「英語大玩咖」節目以在地視角學習用英語將臺灣介紹給外國朋友。

「小小宇宙探險號－你說，我說，大家一起說！」、「麻吉同學會－麻吉同學會不會」與「晚安故事屋－小小世界通」提倡雙語親子共學；還有其他旅遊英語、國際教育新知等節目，也非常適合上班族及學生族群共同收聽學習。

除了製播雙語廣播節目，教育電台也積極培育未來的雙語廣播人才，包括「Engcredible英語奇育記」、「高師i世界」及「Fun English瘋英語」等節目，都由大專校院及高中職以下學生參與製播，活潑生動的節目風格不僅帶動年輕學子學習英文的興趣，參與製播學生也透過製播雙語節目的機會應用所學。

教育廣播電台雙語學習頻道從清晨到夜晚，不同族群隨選隨聽！教育部希望讓英語學習成為全民運動，讓英語成為翱翔遠方及俯瞰世界的翅膀。收聽任意門：https：／／www.ner.gov.tw／topic／5ffcfc012d72880008a23d27。

另外，雙語國家政策升溫，不少人為了升學或求職的需要，因此參加英文能力檢定。財團法人語言訓練測驗中心就提早發布2022年全民英檢考試日程表，並提醒考生：聽讀通過就可以申請單項證書，另外2年以內有4次加考說寫測驗的機會，有成績需求的學生族、上班族、國考族可以先規畫先達標。

語言訓練測驗中心則表示，全民英檢明年元月初級聽讀即將於今年10月13日開放報名；明年2月中級測驗將於今年11月中開放報名。2022年日程表已公告於官網（ www.gept.org.tw），有興趣者可上網查詢。