因應我國近年來少子化問題，民進黨立委邱志偉、許智傑、賴惠員及羅美玲今提出「少子女化對策基本法草案」，要求行政院成立跨部會專責小組，訂定少子化政策指引與目標。（林縉明攝）

台灣出生率持續低迷，2020年台灣出生與死亡人口數呈現「死亡交叉」，少子化已是國安危機。美國CIA預測報告更顯示，台灣2021年預估生育率僅1.07，全球倒數第一。民進黨立委邱志偉、許智傑、賴惠員及羅美玲今提出「少子女化對策基本法草案」，除要求由行政院成立跨部會政策小組，並訂定政策指引方向與目標，讓行政院推動少子化政策有法源依據，期盼藉由資源整合，有效解決人口國安危機。

我國新生兒人口逐年下降，今年1月低到1萬人以下9601人，趨勢令人擔憂，蔡政府上任後雖然逐年增加相關預算，從2018年268億元、今年646億、明年844億，2024年更可望突破千億，但生育率卻不升反降，預算執行面出現檢討空間。

邱志偉表示，目前政府在面對少子女化問題，仍由相關部會各自提出因應策略，除了缺乏主責機關進行整合性規畫外，也無建立有效的監督機制，欠缺滾動式檢討政策績效的標準。

邱志偉也說，政府在法制面的推動進度也不夠積極，因此，參考日本《少子化社會對策基本法》制定我國應對少子化問題專法，並據以規範中央各機關、地方政府、企業、團體，就少子化問題應負權責及責任，希望能更有效的解決我國之少子化問題。

許智傑認為，托育問題是現階段最急需解決的問題，雖然政府編列相關補助預算逐年提高，但托嬰中心設置數量仍舊嚴重不足，尤其是都會區，僧多粥少，幼兒園準公共化比例雖有提升，但全台平均不到5成，仍待加強。

「少子女化對策基本法草案」條文共19條，包括檢討檢核績效評估、定期向立法院提出少子女畫報告跟成果、產後孕婦照護措施完整化等，並由行政院主導成立跨部會少子女化政策小組，解決跨部會成效不彰問題，也讓相對應預算能夠落實政策執行。